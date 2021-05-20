Петербургский школьник после урока попал в больницу с переломом носа

Санкт-Петербург, 20 мая. Сотрудники Детской городской больницы №19, куда обратился травмированный подросток, передали информацию в дежурную часть полиции.

Выяснилось, что 16-летний ученик сломал нос об дно школьного бассейна. По данным источника ФАН в правоохранительных органах, инцидент произошел в учебном заведении на Кондратьевском проспекте.

Медики осмотрели потерпевшего и диагностировали у него закрытый перелом костей носа со смещением. Школьника в удовлетворительном состоянии поместили в ЛОР-отделение.

В Санкт-Петербурге десятилетний школьник сломал палец во время тренировки в спортивном клубе, писал ФАН.