Похититель телевизора за 27 тыс. рублей был задержан в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 мая. Стражи порядка задержали мужчину, который незаметно вынес из квартиры телевизор стоимостью 27 тыс. рублей. Теперь его обвиняют в краже.

Уголовное дело по статье о краже было возбуждено против уроженца Читы, которого подозревают в похищении телевизора из квартиры на проспекте Металлистов, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Размер нанесенного хозяйке ущерба составил 27 тыс. рублей.

Инцидент произошел в конце февраля. По данным следствия, фигурант незаметно проник в помещение и вынес устройство на улицу. Через три недели гражданина задержали сотрудники правоохранительных органов.

Вор-рецидивист попался на краже наличных из банкомата в Петербурге, писал ФАН.