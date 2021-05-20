Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 мая. Дожди и сильный ветер ожидаются в Санкт-Петербурге, предупредили в Главном управлении МЧС РФ по региону.

Скорость юго-западного ветра может достигать 17 метров в секунду. Жителям Северной столицы рекомендуется убрать со дворов домов и балконов вещи, а также закрыть окна. Автомобилистам следует припарковать машины в гараже или вдали от деревьев.

Пешеходам нужно избегать рекламных щитов и шатких зданий с неустойчивой кровлей. При возникновении ЧС необходимо срочно обратиться к спасательным службам. Облачная погода ожидается в Петербурге 20 мая.