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20 мая 14:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:25
Происшествия
В Петербурге приставы лишили фирму более 2 млн рублей по поддельному документу
14:25
Армия
Стало известно, когда ВКС РФ получат новую партию серийных Ми-28НМ «Ночной охотник»
14:25
Общество
Власти Югры ввели программу поддержки для беременных «Буду мамой»
14:24
Спорт
Эксперты назвали главные преимущества кикбоксинга перед другими видами спорта
14:24
Происшествия
Петербургского подростка избил знакомый у школы
14:22
Шоу-бизнес
Тарасов и Костенко станут родителями в третий раз
14:20
Шоу-бизнес
В семье умершей Татьяны Проценко, сыгравшей Мальвину, выявлен коронавирус
14:19
Экономика
Аналитики перечислили основные страхи при покупке жилья
14:17
Общество
Мэрию Самары озадачили решением проблем с парковками
14:17
Политика
Зеленский испугался эскалации отношений с Россией после вопроса о Путине
14:16
Общество
Доходы от мигрантов в Дагестане за год упали на 80 млн рублей
14:15
Шоу-бизнес
Обиженные украинцы опасаются победы России на Евровидении после успеха Манижи
14:15
Общество
Коечный резерв для пациентов с COVID-19 в Москве составил примерно 20%
14:14
Политика
НАТО отвела румынам и болгарам роль пушечного мяса в боях с ВС РФ под Одессой
14:13
Политика
Зеленский предрек участникам «Крымской платформы» ухудшение отношений с Россией
14:12
Общество
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
14:12
Армия
Россияне подняли на смех немецкого журналиста за план по захвату Крыма
14:09
Происшествия
Петербургский школьник после урока попал в больницу с переломом носа
14:08
Спорт
Ледовый дворец в Йошкар-Оле примет сразу несколько соревнований по фигурному катанию
14:04
Экономика
Подорожание металла отразилось на политике девелоперов
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Фельдшер скорой помощи приехал на вызов и избил пациента в Петербурге

Происшествия
Фельдшер скорой помощи приехал на вызов и избил пациента в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 20 мая. Конфликт между фельдшером скорой помощи и пациентом привел к избиению мужчины. Пострадавший обратился за медицинской помощью.

Житель Калининского района получил повреждения в результате нападения фельдшера скорой помощи, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Административный протокол был составлен по статье о побоях.

Инцидент произошел вечером 19 мая. Пострадавший обратился за экстренной помощью, однако у него вспыхнул конфликт с одним из медицинских работников. Фельдшер избил пациента и нанес ему закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства инцидента.

Полиция Петербурга задержала мигранта, избившего мужчину на Сенной площади, писал ФАН.

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