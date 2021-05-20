Фельдшер скорой помощи приехал на вызов и избил пациента в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 мая. Конфликт между фельдшером скорой помощи и пациентом привел к избиению мужчины. Пострадавший обратился за медицинской помощью.

Житель Калининского района получил повреждения в результате нападения фельдшера скорой помощи, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Административный протокол был составлен по статье о побоях.

Инцидент произошел вечером 19 мая. Пострадавший обратился за экстренной помощью, однако у него вспыхнул конфликт с одним из медицинских работников. Фельдшер избил пациента и нанес ему закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства инцидента.

Полиция Петербурга задержала мигранта, избившего мужчину на Сенной площади, писал ФАН.