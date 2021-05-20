Петербуржец поверил в «высокие проценты» и лишился полумиллиона рублей

Санкт-Петербург, 20 мая. В полицию обратился петербуржец с жалобой на мошенничество. По его словам, виновата якобы брокерская компания.

Горожанин заявил, что в феврале ему позвонил мужчина и представился менеджером данной организации. Собеседник рассказал петербуржцу о возможности получить пассивный доход. Для этого нужно было вложить деньги и получать с них хорошие проценты, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Заявитель зарегистрировался на сайте компании и с трех карточек перевел 535 тысяч рублей. Не дождавшись обещанных денег, горожанин обратился в полицию.

В Москве обезвредили деятельность банды, которая организовала финансовую пирамиду. Количество обманутых вкладчиков превысило 100 человек, сообщал ФАН.