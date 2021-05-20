Задержание петербургского школьника в военной экипировке попало на видео

Санкт-Петербург, 20 мая. Появилось видео задержания подростка, пытавшегося зайти в школу с пистолетом и в экипировке. Задержанным оказался 17-летний выпускник этого учебного заведения.

Инцидент произошел утром в одной из школ Северной столицы. Подросток появился на территории учебного заведения в военной экипировке и с пистолетом для страйкбола в руках. Охранник не впустил юношу за ворота школы и вызвал полицию.

Сам 17-летний задержанный пытался объяснил полицейским, что оделся так из-за театральной сценки по повести «Алые паруса», в которой собирался участвовать.

Директор учебного заведения подтвердила задержание молодого человека, отметив, что у мальчика не было проблем с дисциплиной. В настоящее время с ребенком работают оперативники.

Психолог объяснила, что могло побудить стрелка из Казани взяться за оружие, сообщал ФАН.