Подростки прыгали по припаркованным автомобилям на улице Демьяна Бедного

Санкт-Петербург, 20 мая. Владелец отечественной легковушки понес ущерб в размере 50 тыс. рублей после того, как группа молодых людей попрыгала на припаркованном автомобиле.

Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества после обращения возмущенного жителя Калининского района, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. По словам мужчины, его автомобиль повредила группа молодых людей.

Инцидент произошел 17 мая на улице Демьяна Бедного. Подростки прыгали по припаркованным машинам, после чего скрылись с места происшествия. Заявление поступило от владельца отечественного легкового автомобиля. Общий размер ущерба составил 50 тыс. рублей. В настоящее время стражи порядка ведут поиск подозреваемых.

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