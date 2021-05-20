Пожарные назвали причину воспламенения легковушки в Калининском районе

Санкт-Петербург, 20 мая. По словам начальника караула подстанции, автомобиль загорелся из-за замыкания моторчика заднего дворника.

Инцидент произошел поздней ночью в Калининском районе Санкт-Петербурга. Местный житель заметил горящий автомобиль ВАЗ-2112 на Тимуровской улице и сообщил о пожаре в дежурную часть.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, отечественная легковушка была снята с учета еще в 2020 году. Владелец автомобиля после ЧП не объявился.

Пожарные специалисты считают, что версию с поджогом можно исключить. Вероятнее всего, автомобиль загорелся из-за неисправности в механизме заднего дворника.

Накануне в Приморском районе Санкт-Петербурга загорелась двухкомнатная квартира. В тушении пожара задействовали 37 спасателей, писал ФАН.