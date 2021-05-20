Двум бизнесменам в Петербурге предъявлено обвинение в хищении почти 4 млн рублей

Санкт-Петербург, 20 мая. Правоохранители установили личности злоумышленников, причастных к присвоению денег коммерческой фирмы. Ущерб составил почти 4 миллиона рублей.

В материалах дела изначально указывалось, что неустановленные лица из числа сотрудников компании заключили с предпринимателем договор аренды экскаватора-погрузчика. Причем в пользование спецтехника бралась без водителей. В договоре говорилось, что экскаватор будет задействован в обслуживании придомовых территорий в Калининском районе, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Между тем спецтехника не использовалась по прямому назначению. Тем не менее, более 3,9 миллиона рублей были перечислены предпринимателю. Следователи считают, что договор заключался фиктивно, без реальной цели эксплуатации экскаватора. В дальнейшем стражи порядка выяснили, что к присвоению и растрате непосредственно причастны владелец спецтехники и гендиректор компании. Они оба сейчас находятся под подпиской о невыезде.

В Якутии под «прицел» правоохранителей попала бывшая работница банка. Она обвиняется в присвоении 35 миллионов рублей, сообщал ФАН.