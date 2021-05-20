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20 мая 14:26
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новостей
14:24
Спорт
Эксперты назвали главные преимущества кикбоксинга перед другими видами спорта
14:24
Происшествия
Петербургского подростка избил знакомый у школы
14:22
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Тарасов и Костенко станут родителями в третий раз
14:20
Шоу-бизнес
В семье умершей Татьяны Проценко, сыгравшей Мальвину, выявлен коронавирус
14:19
Экономика
Аналитики перечислили основные страхи при покупке жилья
14:17
Общество
Мэрию Самары озадачили решением проблем с парковками
14:17
Политика
Зеленский испугался эскалации отношений с Россией после вопроса о Путине
14:16
Общество
Доходы от мигрантов в Дагестане за год упали на 80 млн рублей
14:15
Шоу-бизнес
Обиженные украинцы опасаются победы России на Евровидении после успеха Манижи
14:15
Общество
Коечный резерв для пациентов с COVID-19 в Москве составил примерно 20%
14:14
Политика
НАТО отвела румынам и болгарам роль пушечного мяса в боях с ВС РФ под Одессой
14:13
Политика
Зеленский предрек участникам «Крымской платформы» ухудшение отношений с Россией
14:12
Общество
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
14:12
Армия
Россияне подняли на смех немецкого журналиста за план по захвату Крыма
14:09
Происшествия
Петербургский школьник после урока попал в больницу с переломом носа
14:08
Спорт
Ледовый дворец в Йошкар-Оле примет сразу несколько соревнований по фигурному катанию
14:04
Экономика
Подорожание металла отразилось на политике девелоперов
14:03
Политика
Зеленский исключил возможность влияния США на санкции Украины
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14:02
Происшествия
Похититель телевизора за 27 тыс. рублей был задержан в Петербурге
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Двум бизнесменам в Петербурге предъявлено обвинение в хищении почти 4 млн рублей

  /   Обновлено: 20 мая 2021 13:40
Происшествия
Двум бизнесменам в Петербурге предъявлено обвинение в хищении почти 4 млн рублей
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 20 мая. Правоохранители установили личности злоумышленников, причастных к присвоению денег коммерческой фирмы. Ущерб составил почти 4 миллиона рублей.

В материалах дела изначально указывалось, что неустановленные лица из числа сотрудников компании заключили с предпринимателем договор аренды экскаватора-погрузчика. Причем в пользование спецтехника бралась без водителей. В договоре говорилось, что экскаватор будет задействован в обслуживании придомовых территорий в Калининском районе, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Между тем спецтехника не использовалась по прямому назначению. Тем не менее, более 3,9 миллиона рублей были перечислены предпринимателю. Следователи считают, что договор заключался фиктивно, без реальной цели эксплуатации экскаватора. В дальнейшем стражи порядка выяснили, что к присвоению и растрате непосредственно причастны владелец спецтехники и гендиректор компании. Они оба сейчас находятся под подпиской о невыезде.

В Якутии под «прицел» правоохранителей попала бывшая работница банка. Она обвиняется в присвоении 35 миллионов рублей, сообщал ФАН.

экскаватор предприниматель присвоение
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Все новости / Происшествия / Двум бизнесменам в Петербурге предъявлено обвинение в хищении почти 4 млн рублей
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