Сотрудник гипермаркета в Петербурге расплатился чужой картой и попал под следствие

Санкт-Петербург, 20 мая. Мужчина решил воспользоваться чужой банковской картой. Полиция нашла похитителя и доставила в участок.

Житель Санкт-Петербурга обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже визитницы с банковской картой. По словам потерпевшего, кто-то уже расплатился по ней в магазине.

Стражи порядка задержали злоумышленника. Им оказался 33-летний мужчина. Он рассказал, что нашел визитницу в подъезде дома на Гражданском проспекте, когда вышел от знакомого. Молодой человек был с девушкой и, заглянув внутрь кошелька, нашел банковскую карту. Он предложил знакомой проверить, сколько на счету денег, но та отказалась и ушла домой. Петербуржец же отправился в магазин и потратил 2500 рублей. Он признал вину. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность злоумышленника, который обокрал наставника футбольного клуба «Сочи», сообщал ФАН. Преступление было совершено в одном из городских отелей.