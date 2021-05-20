Мигрант во время ограбления избил двух жителей Петербурга

Санкт-Петербург, 20 мая. Правоохранители задержали 42-летнего уроженца Киргизии, подозреваемого в нападении на двух людей и краже сотовых телефонов. Инцидент произошел в Калининском районе.

Источник ФАН в правоохранительных органах сообщает, что мигрант совершил нападение на 49-летнего мужчину, отобрав у него мобильный телефон. У пострадавшего также диагностировали несколько переломов и ссадины.

Следующее нападение подозреваемый совершил в этот же день: его жертвой стала 54-летняя жительница Санкт-Петербурга. По ее словам, преступник украл сотовый телефон с применением физической силы. Сумма ущерба составила 3,5 тыс. рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Полицейские задержали в Подольске мигранта, который пытался украсть у своего работодателя 100 тыс. рублей, сообщало РИАМО.