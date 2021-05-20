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12:54
Шоу-бизнес
Успенская пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за скандала с мужем
12:52
Шоу-бизнес
Певец Валерий Меладзе назвал современный шоу-бизнес «клубком целующихся змей»
12:51
Общество
«Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в РФ через три недели
12:51
Политика
Жители Сан-Марино высказали РФ благодарность за спасение страны от коронавируса
12:49
Политика
Песков подтвердил начало переговоров с Украиной по встрече Путина и Зеленского
12:47
Общество
Два муниципалитета в Дагестане проваливают тестирование на коронавирус
12:46
Происшествия
Петербургский пенсионер получил ушиб головного мозга после избиения неизвестными
12:45
Общество
Почти 10 тысяч человек ежедневно вакцинируются от COVID-19 в Москве
12:45
Экономика
Банкиры стали жаловаться на работу ФинЦЕРТа
12:43
Общество
Любовь к Родине и долг защитника: Шерин о том, чему фильм «Турист» научит молодежь
12:43
Происшествия
Сотрудник гипермаркета в Петербурге расплатился чужой картой и попал под следствие
12:42
Происшествия
Польский самолет с пассажирами на борту послал сигнал о захвате
12:41
Экономика
Эксперимент по доставке вина стартует в «Почте России»
12:40
Политика
В МИД РФ заявили о готовности Киева к силовому решению конфликта в Донбассе
12:39
Происшествия
Мигрант во время ограбления избил двух жителей Петербурга
12:39
Политика
Зеленский сообщил о подготовке к встрече с Путиным
12:38
Политика
Зеленский анонсировал проведение военного парада в годовщину независимости Украины
12:35
Спорт
Глава Федерации кикбоксинга Ленобласти назвал проблемы развития вида спорта в регионе
12:34
Политика
Финский политолог рассказал, как можно было избежать Второй мировой войны
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Мигрант во время ограбления избил двух жителей Петербурга

  /   Обновлено: 20 мая 2021 12:44
Происшествия
Мигрант во время ограбления избил двух жителей Петербурга
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Санкт-Петербург, 20 мая. Правоохранители задержали 42-летнего уроженца Киргизии, подозреваемого в нападении на двух людей и краже сотовых телефонов. Инцидент произошел в Калининском районе.

Источник ФАН в правоохранительных органах сообщает, что мигрант совершил нападение на 49-летнего мужчину, отобрав у него мобильный телефон. У пострадавшего также диагностировали несколько переломов и ссадины.

Следующее нападение подозреваемый совершил в этот же день: его жертвой стала 54-летняя жительница Санкт-Петербурга. По ее словам, преступник украл сотовый телефон с применением физической силы. Сумма ущерба составила 3,5 тыс. рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Полицейские задержали в Подольске мигранта, который пытался украсть у своего работодателя 100 тыс. рублей, сообщало РИАМО.

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