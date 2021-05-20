Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 мая. Погодные условия в Северной столице сформирует полоса атмосферного фронта, рассказал специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Облачная погода с небольшими прояснениями ожидается в течение всего 20 мая. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, сообщил специалист.

«Температура воздуха от +16 до +18 градусов, по области от +15 до +20 градусов. Такие значения близки к климатической норме. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с», — написал Леус в Facebook.

В течение дня на территории Санкт-Петербурга возможно усиление ветра, накануне об этом предупреждали в ГУ МЧС по городу. Горожан и гостей Северной столицы призвали учитывать климатические условия и по возможности не выходить из дома в непогоду.