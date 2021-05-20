Полиция Петербурга задержала мигранта, избившего мужчину на Сенной площади

Санкт-Петербург, 20 мая. По словам самого потерпевшего избиение произошло еще 16 мая. В результате нападения мужчина с тяжелыми травмами попал в больницу.

Сотрудники УМВД России по Адмиралтейскому району задержали 31-летнего уроженца Узбекистана, подозреваемого в нападении на местного жителя. По данным источника ФАН в правоохранительных органах, мигрант прибыл в Россию с частным визитом. В отношении него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Напомним, 18 мая врачи скорой помощи госпитализировали в тяжелом состоянии молодого мужчину. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и множество гематом. Потерпевший рассказал врачам о совершенном на него нападении. Сотрудники больницы передали информацию в органы.

Ранее житель Санкт-Петербурга избил дочь ремнем и стал фигурантом уголовного дела. Привлечь жестокого отца к ответственности попросила его жена, писал ФАН.