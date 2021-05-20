Директор петербургской школы подтвердила задержание подростка в странном костюме

Санкт-Петербург, 20 мая. Мальчик, который пришел в школу в подозрительной одежде, был задержан сотрудниками полиции. Информацию подтвердила директор учебного заведения.

Оперативники работают со школьником, который пришел в учебное заведение в необычном обмундировании, сообщает источник ФАН. Информацию о задержании подтвердила директор школы. По ее словам, у мальчика не было проблем с дисциплиной, он отличался закрытым характером и почти не имел друзей.

Ранее охрана школы не подтвердила задержание подростка, писал ФАН. Путаница произошла из-за того, что у учебного заведения есть два корпуса, один из которых располагается на Индустриальном проспекте, а второй — в Мурине.