Попавшего на камеру похитителя очков разыскивают в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 мая. Сотрудники полиции получили изображение предполагаемого вора. Преступление произошло на территории торгово-развлекательного комплекса «Южный полюс».

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, хищение товара произошло вечером. В один из магазинов зашел мужчина в кепке, черной безрукавке и клетчатой рубашке. Он, как считают полицейские, украл трое солнцезащитных очков. Владелец оценил ущерб в 2,5 тысячи рублей.

Житель Петербурга стал жертвой вора. Злоумышленник лишил его двух велосипедов стоимостью 70 тысяч рублей, сообщал ФАН.