Один человек пострадал во время шторма в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 мая. Спасатели накануне совершили 89 выездов из-за урагана в Северной столицы. Порывы ветра достигали 18 метров в секунду, один человек пострадал.

Около 60 из выездов специалистов связаны с падением деревьев.

Две легковушки получили повреждения на Народного Ополчения из-за падения дерева, а в Екатерингофском парке падающие от сильного ветра ветки едва не убили маленького мальчика.

На Гранитной улице тополь рухнул на провода, в результате чего пришлось перекрыть движение транспорта. В Московском районе дерево упало на автомобиль, в котором сидел человек. Пострадавший был госпитализирован.

В Пермском крае сильным ветром снесло крыши и остановки, сообщал портал URA.RU. Так, в Чусовом поврежден шифер на крыше дома, а в некоторых районах города зафиксировано отключение электроэнергии.