Обнаженная девушка прогулялась по центру Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 20 мая. Петербуржцы заметили девушку, которая гуляла по центру города совсем без одежды.

Полиция быстро приехала за рыжеволосой девушкой. Сообщается, что она вела себя достаточно потерянно, будто не отдавала себе отчет о своих действиях.

Очевидцы добавили, что путь обнаженной девушки пролегал через исторические кварталы города, которые находятся недалеко от площади Восстания. Были и петербуржцы, которые спросили у нее, нуждается ли она в помощи.

Пресс-служба МВД сообщила, что голая петербурженка была доставлена в отдел полиции. По данному факту проводят проверку, пишут «Невские Новости».

Ранее сообщалось, что в Москве обнаружили бездыханное тело бывшей госслужащей из Улан-Удэ. Сообщается, что на теле обнаружены насильственные следы.