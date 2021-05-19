В Невском районе Петербурга зафиксировали нарушение порядка обращения с отходами

Санкт-Петербург, 19 мая. В полицию поступило заявление от местного жителя о том, что в одном из районов Петербурга нарушается порядок обращения с отходами.

Сотрудники правоохранительных органов выехали по адресу Приневская, дом 9 и составили протокол, сообщил источник ФАН. На месте происшествия было обнаружено шесть контейнеров со строительным мусором. Полицейские изъяли грузовой автомобиль.

Самое крупное в дальневосточной столице Лесное кладбище сейчас в эпицентре скандала, сообщал ФАН. Вся территория некрополя, а это более 40 гектаров, — в огромных кучах мусора.