Обнаружилась еще одна жертва рокера-насильника из Петербурга

Санкт-Петербург, 19 мая. Полицейские установили причастность 34-летнего рокера к еще одному факту растления малолетних.

Сотрудники правопорядка накануне задержали рок-музыканта за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении четырех несовершеннолетних, сообщал источник ФАН в правоохранительных органах. После дополнительных мероприятий выяснилось, что у задержанного были связи в 2015 году с 13-летним ребенком.

Следователи возбудили еще одно уголовное дело, предусматривающее ответственность за насильственные действия сексуального характера. Избранная ранее мера пресечения не изменялась, мужчина продолжает находиться под стражей.