Юбилей жительницы Петербурга закончился поножовщиной

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19 мая 21:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:36
Общество
Мэр Рио-де-Жанейро получил штраф за отсутствие маски в баре
21:29
Происшествия
Риски самые высокие за 11 лет: в Прикамье произошел крупнейший за 6 лет лесной пожар
21:26
Латинская Америка
Власти Аргентины приостановили экспорт говядины
21:20
ЦАР
Захаров призвал жителей ЦАР к бдительности в связи с использованием мин боевиками
21:19
Политика
Госдеп: США используют все инструменты для остановки строительства «СП-2»
21:05
Шоу-бизнес
Орбакайте раскрыла главные советы, которые ей давала Алла Пугачева
21:04
Армия
Истребитель Су-27 сопроводил американский бомбардировщик над Балтикой
21:03
Шоу-бизнес
Полина Гагарина встревожила фанатов синяками по всему телу
21:00
Общество
Эксперт раскрыл, с какими сложностями столкнется Крым при создании новых водохранилищ
20:56
Экономика
РФ может столкнуться со сложностями из-за истощения запасов нефти
20:54
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Об этом расскажут внукам: создатели фильма «Турист» вспомнили истории со съемок
20:53
Происшествия
Трое заключенных умерли за неделю в тюрьмах Алабамы
20:51
Политика
Пресс-секретарь Госдепа заявил, что Блинкен и Гарно обсудили ситуацию на Украине
20:50
Происшествия
В Невском районе Петербурга зафиксировали нарушение порядка обращения с отходами
20:50
Армия
Баранец предостерег НАТО от последствий полетов дронов Альянса у границ государства
20:47
Шоу-бизнес
Певица Деми Ловато отказалась от женского пола
20:45
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Зулейха открывает глаза» Евгений Морозов поддержал Манижу
20:43
Общество
Часть государственного заказника в Крыму чуть не продали ради VIP-пляжа у Балаклавы
20:42
Общество
Донской предприниматель похитил 430 млн рублей и получил шесть лет тюрьмы
20:41
Происшествия
Жители Нью-Йорка украли 2 млн долларов из фондов помощи коронавирусным больным
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Юбилей жительницы Петербурга закончился поножовщиной

Происшествия
Юбилей жительницы Петербурга закончился поножовщиной
pxhere.com

Санкт-Петербург, 19 мая. Во время празднования дня рождения девушки один из гостей получил ножевое ранение.

Инцидент произошел на улице Караваевской. Сотрудникам правоохранительных органов поступило от раненого мужчины сообщение том, что один из гостей вечеринки ранил его ножом и убежал. Прибывший наряд полиции обнаружил на месте происшествия пострадавшего вместе с сожительницей в состоянии алкогольного опьянения, сообщил источник ФАН.

Раненого мужчину забрала скорая. В результате обследования у пострадавшего с колото-резаной раной передней брюшной полости было диагностировано состояние средней тяжести.

Именинница пояснила полиции, что во время празднования между отдыхающими произошел конфликт, в ходе которого Юлия А. нанесла мужчине удар ножом в область живота с правой стороны, после чего сама вызвала скорую помощь. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Житель Набережных Челнов воткнул нож в сердце собутыльника, сообщал ФАН. Убийство мужчины произошло в поселке Зяб.

санкт-петербург поножовщина удар ножом
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Все новости / Происшествия / Юбилей жительницы Петербурга закончился поножовщиной
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