Юбилей жительницы Петербурга закончился поножовщиной

Санкт-Петербург, 19 мая. Во время празднования дня рождения девушки один из гостей получил ножевое ранение.

Инцидент произошел на улице Караваевской. Сотрудникам правоохранительных органов поступило от раненого мужчины сообщение том, что один из гостей вечеринки ранил его ножом и убежал. Прибывший наряд полиции обнаружил на месте происшествия пострадавшего вместе с сожительницей в состоянии алкогольного опьянения, сообщил источник ФАН.

Раненого мужчину забрала скорая. В результате обследования у пострадавшего с колото-резаной раной передней брюшной полости было диагностировано состояние средней тяжести.

Именинница пояснила полиции, что во время празднования между отдыхающими произошел конфликт, в ходе которого Юлия А. нанесла мужчине удар ножом в область живота с правой стороны, после чего сама вызвала скорую помощь. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Житель Набережных Челнов воткнул нож в сердце собутыльника, сообщал ФАН. Убийство мужчины произошло в поселке Зяб.