Неадекватный мужчина побил двоих полицейских в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 мая. Двое сотрудников полиции по Невскому району обратились к медикам за помощью. Каждый из них получил кулаком в лицо.

Подозреваемого в неадекватном поведении 74-летнего мужчину доставили из вестибюля станции метро в отделение полиции, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Сначала буйный задержанный дал кулаком 40-летней помощнице оперативного дежурного.

Мужчина не унимался и позже заехал по лицу 40-летнему дежурному старшему лейтенанту полиции. Оба служителя порядка обратились за помощью в больницу. Медики констатировали у них ушибы скул.

Правоохранительным органам удалось задержать одного из хулиганов, сообщал ФАН. Злоумышленники напали на администратора салона красоты «Цирюльник».