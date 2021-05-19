Попавший под пресс в петербургском ТЦ мужчина скончался в больнице

Санкт-Петербург, 19 мая. Уроженец Узбекистана, попавший под пресс в торговом центре, умер ночью в Мариинской больнице, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Серьезные травмы 50-летний мужчина получил месяц назад. Петербургские медики диагностировали у него множественные переломы и повреждения внутренних органов. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти пациента не удалось. Полицейские в настоящий момент выясняют обстоятельства смертельного инцидента.

Трехлетнего малыша насмерть раздавило под колесом мусоровоза на Ставрополье, сообщало Федеральное агентство новостей. Водитель автомобиля не заметил ребенка, следственные органы выясняют причины случившегося.