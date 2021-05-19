Девочки-подростки избили школьницу в Невском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 19 мая. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства избиения 14-летней девочки на Народной улице, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Потерпевшая обратилась в больницу, где у нее диагностировали множественные ссадины мягких тканей. Состояние оценивалось как удовлетворительное, ее отпустили домой. Однако позднее с заявлением обратилась мать, которая рассказала подробности нападения. По ее словам, две девочки, одна из которых — бывшая одноклассница избитой, набросились на школьницу.

Жительница Петербурга набросилась на школьницу в салоне автобуса, сообщало Федеральное агентство новостей. Личность злоумышленницы установить не удалось, все обстоятельства случившегося выясняются.