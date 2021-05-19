Бывший уголовник пытался зарезать восьмиклассницу в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 мая. Сотрудники полиции задержали 35-летнего гражданина, пытавшегося зарезать школьницу. К стражам порядка обратилась бабушка девочки.

По словам заявительницы, инцидент произошел на кухне в квартире на улице Дыбенко. Мужчина схватил ребенка, прижал к стене и приставил к ее животу нож со словами: «Зарежу тебя». На место выезжали полицейские, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Хулигана задержали. Оперативники установили, что уроженец Ленинградской области нигде не работает. Также он был ранее судим. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пенсионер с пистолетом угрожал в магазине жительнице Петербурга. Прибывшие на вызов полицейские установили, что после инцидента гражданин сел в иномарку и уехал. Ведется его розыск, сообщал ФАН.