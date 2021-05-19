В Петербурге уроженку Таджикистана избил и пытался задушить соотечественник

Санкт-Петербург, 19 мая. В полицию Северной столицы поступило заявление от гражданки Таджикистана, которую во время конфликта знакомый силой удерживал в автомобиле и угрожал расправой.

Агрессивно настроенный мужчина увез девушку по Октябрьской набережной за пределы КАД, попутно нанося удары по голове и телу, сообщил источник ФАН. После попытки девушки разбить стекло ногами злоумышленник отвез ее в травмпункт, где она под давлением сказала, что полученные травмы — бытовые.

После оказания медицинской помощи злоумышленник отвез пострадавшую по месту жительства и оставил одну. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Петербуржца задержали за избиение девушки в ночном клубе, сообщал ФАН. В момент происшествия мужчина был пьян.