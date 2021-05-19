Жители Петербурга начали получать приглашения на вакцинацию от COVID-19

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 мая 20:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:09
Экономика
Популярные среди населения овощи дорожают в России
20:08
Общество
Бизнесу недружественных стран предложили «убираться из нашей страны»
20:07
Политика
В бундестаге призвали заключить с Россией договор о примирении
20:06
Экономика
Mercedes-Benz GLC получил звание самого надежного автомобиля Европы
20:06
Происшествия
Уроженца Узбекистана задержали во время попытки дачи взятки сотруднику ГИБДД
20:05
Общество
Шведские ученые разработали аккумулятор на основе цемента
20:03
Происшествия
СК возбудил дело против мужчины, который увел шестилетнего ребенка в Нижнем Новгороде
20:02
Общество
Врач-психиатр рассказал, можно ли считать «людей-сов» пришельцами
20:00
Общество
«Привычной любви в этом кино нет»: создатели «Туриста» о романтике в фильме
20:00
ФАН-ТВ
Фотограф спасает животных и делает для них портфолио
19:56
Политика
Немецкий политолог раскрыл корысть США в смене курса по «СП-2»
19:54
Политика
Чешский сенатор обвинил Гамачека во лжи о визите в РФ
19:52
Общество
Номер украинской группы Go_A на Евровидении назвали плагиатом
19:49
Происшествия
Девочки-подростки избили школьницу в Невском районе Петербурга
19:48
Общество
Полтора миллиарда потратят в Крыму, чтобы подлатать трубы и сократить потери воды
19:46
Общество
Морское сообщение возобновили между городами на Черноморском побережье
19:46
Происшествия
Устроивший резню на Урале мужчина умер в больнице
19:46
Экономика
Регулирование цен на газ больше не будет действовать на Украине
19:46
Происшествия
Бывший уголовник пытался зарезать восьмиклассницу в Петербурге
19:45
Происшествия
В Петербурге уроженку Таджикистана избил и пытался задушить соотечественник
Все новости
19 мая 20:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:09
Экономика
Популярные среди населения овощи дорожают в России
20:08
Общество
Бизнесу недружественных стран предложили «убираться из нашей страны»
20:07
Политика
В бундестаге призвали заключить с Россией договор о примирении
20:06
Экономика
Mercedes-Benz GLC получил звание самого надежного автомобиля Европы
20:06
Происшествия
Уроженца Узбекистана задержали во время попытки дачи взятки сотруднику ГИБДД
20:05
Общество
Шведские ученые разработали аккумулятор на основе цемента
20:03
Происшествия
СК возбудил дело против мужчины, который увел шестилетнего ребенка в Нижнем Новгороде
20:02
Общество
Врач-психиатр рассказал, можно ли считать «людей-сов» пришельцами
20:00
Общество
«Привычной любви в этом кино нет»: создатели «Туриста» о романтике в фильме
20:00
ФАН-ТВ
Фотограф спасает животных и делает для них портфолио
19:56
Политика
Немецкий политолог раскрыл корысть США в смене курса по «СП-2»
19:54
Политика
Чешский сенатор обвинил Гамачека во лжи о визите в РФ
19:52
Общество
Номер украинской группы Go_A на Евровидении назвали плагиатом
19:49
Происшествия
Девочки-подростки избили школьницу в Невском районе Петербурга
19:48
Общество
Полтора миллиарда потратят в Крыму, чтобы подлатать трубы и сократить потери воды
19:46
Общество
Морское сообщение возобновили между городами на Черноморском побережье
19:46
Происшествия
Устроивший резню на Урале мужчина умер в больнице
19:46
Экономика
Регулирование цен на газ больше не будет действовать на Украине
19:46
Происшествия
Бывший уголовник пытался зарезать восьмиклассницу в Петербурге
19:45
Происшествия
В Петербурге уроженку Таджикистана избил и пытался задушить соотечественник
Все новости

Жители Петербурга начали получать приглашения на вакцинацию от COVID-19

Общество
Жители Петербурга начали получать приглашения на вакцинацию от COVID-19
пресс-служба администрации Краснодарского края

Санкт-Петербург, 19 мая. Петербуржцев приглашают пройти процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции путем отправки сообщений на портале «Здоровье петербуржца».

Более 370 тысяч жителей Санкт-Петербурга получили электронные приглашения на прохождение вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева. Он напомнил горожанам, что опасность заражения COVID-19 несоизмерима с рисками, связанными с вакцинацией.

В городе развернута широкая сеть пунктов вакцинации. Так, в Петербурге работают 134 прививочных пункта, работают 23 выездные бригады. В торговых центрах и некоторых стадионах также работают мобильные пункты. Как отметили представители городской администрации, первым компонентом противокоронавирусного препарата привились около 632 тысяч петербуржцев. Полный цикл вакцинации прошли более 533 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга усилят меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Это связано с проведением Чемпионата Европы по футболу.

вакцинация приглашение пандемия коронавирус
Комментировать
Самое популярное
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 78572 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 57377 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 38742 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 36669 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 33733 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Все новости / Общество / Жители Петербурга начали получать приглашения на вакцинацию от COVID-19
Рейтинг@Mail.ru