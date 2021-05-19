Жители Петербурга начали получать приглашения на вакцинацию от COVID-19

Санкт-Петербург, 19 мая. Петербуржцев приглашают пройти процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции путем отправки сообщений на портале «Здоровье петербуржца».

Более 370 тысяч жителей Санкт-Петербурга получили электронные приглашения на прохождение вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева. Он напомнил горожанам, что опасность заражения COVID-19 несоизмерима с рисками, связанными с вакцинацией.

В городе развернута широкая сеть пунктов вакцинации. Так, в Петербурге работают 134 прививочных пункта, работают 23 выездные бригады. В торговых центрах и некоторых стадионах также работают мобильные пункты. Как отметили представители городской администрации, первым компонентом противокоронавирусного препарата привились около 632 тысяч петербуржцев. Полный цикл вакцинации прошли более 533 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга усилят меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Это связано с проведением Чемпионата Европы по футболу.