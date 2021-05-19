Власти Петербурга закрыли городские парки в преддверии грозы

Санкт-Петербург, 19 мая. Комитет по благоустройству Петербурга принял решение закрыть сады, парки и скверы в черте города по причине прогноза синоптиков.

В комитете решили избежать возможных происшествий, а также учли опыт прошлого дня, когда штормовой ветер ломал деревья и валил неустойчивые конструкции. Вечером в среду доступ временно прекращается в Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский и Екатерининский сады. Также на период непогоды закрывается сад Сан-Галли и сквер Галины Старовойтовой совместно со сквером у Казанского собора, сообщает пресс-служба комитета.

По сообщениям ведомства, за время вчерашней грозы было повалено 261 дерево, их них 147 — в Приморском районе. Синоптики сообщают об усилении ветра до 18 метров в секунду во время грозы 19 мая.

Ранее сообщалось, что МЧС предупредило петербуржцев о наступлении непогоды. Синоптики рассказали об усилении ветра, о грозе и ливнях в четверг, 20 мая.