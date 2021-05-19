Школьник сломал палец во время тренировки в спортивном клубе

Санкт-Петербург, 19 мая. Десятилетний ребенок в сопровождении родителей обратился в больницу с закрытым переломом пальца правой руки.

Инцидент произошел в спортивном клубе, расположенном на проспекте Большевиков, сообщил источник ФАН. Школьник неудачно выполнил кувырок во время тренировки. По результатам медицинского осмотра состояние было признано удовлетворительным, а ребенок был отпущен домой.

Петербургский школьник получил сложный перелом при прыжке через веревку на физкультуре, сообщал ФАН. Мальчик прыгал через веревку на уроке физкультуры, но неудачно приземлился и был госпитализирован.