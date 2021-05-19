В Невском районе Петербурга нашли нарколабораторию

Санкт-Петербург, 19 мая. Полицейские обнаружили квартиру с различными наркотическими веществами и задержали владельца нарколаборатории.

На месте преступления обнаружили различные прекурсоры, которые можно использовать при изготовлении синтетических наркотиков. Следователи изъяли из квартиры подозреваемого порядка 25 кг психотропных веществ, сообщил источник ФАН.

Злоумышленник не успел довести свой преступный умысел до конца, его задержали сотрудники полиции. Против 27-летнего предполагаемого преступника возбуждено уголовное дело, предусматривающее ответственность за незаконное производство, сбыт и пересылку наркотических веществ.

Петербургские правоохранители арестовали сбежавшего ранее от ФСБ наркоторговца из Ленинградской области, сообщал ФАН. Мужчина обвиняется в попытке сбыть килограмм синтетического наркотика.