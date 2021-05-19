В петербургском парке избили и изнасиловали девушку

Санкт-Петербург, 19 мая. В Северной столице неизвестный избил и изнасиловал девушку в парке "Героев-пожарных".

Пострадавшая с закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами самостоятельно обратилась в полицию, сообщает источник ФАН. Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний мужчина без определенного места жительства. В настоящий момент все обстоятельства произошедшего выясняются.

Житель Петербурга избил и изнасиловал женщину, сообщал ФАН. Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого на проспекте Луначарского.