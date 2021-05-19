Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 мая 18:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:37
Шоу-бизнес
«Соперница» Анастасии Макеевой посвятила ей ироничный пост
18:35
Общество
Депутат Журавлев призвал создать в России аналог Евровидения
18:35
Происшествия
Сообщения о смене статуса потерпевших в Казани оказались фейком
18:34
Политика
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
18:32
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливнях 20 мая
18:27
Происшествия
Случайно застрелившего лесничего охотника осудили в Мордовии
18:27
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз
18:25
Общество
Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»
18:24
Общество
Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок
18:22
Общество
Опубликованы первые кадры со съемок специального эпизода «Друзей»
18:22
Экономика
Правительство РФ пересмотрит расценки на стоимость материалов в стройотрасли
18:19
Происшествия
Медики не обнаружили травм у якобы изнасилованной в Сочи девочки
18:17
Общество
Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов
18:17
Общество
Знаменитый летчик-испытатель привел свою версию катастрофы Як-130 в Барановичах
18:15
Экономика
Производитель Opel представил эклектическое купе Manta
18:10
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину
18:10
Общество
Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
18:09
Общество
Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году
18:09
Происшествия
Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видеоконференции
18:09
Экономика
Налоговые поступления от металлургов проанализировали в Минпромторге
Все новости
19 мая 18:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:37
Шоу-бизнес
«Соперница» Анастасии Макеевой посвятила ей ироничный пост
18:35
Общество
Депутат Журавлев призвал создать в России аналог Евровидения
18:35
Происшествия
Сообщения о смене статуса потерпевших в Казани оказались фейком
18:34
Политика
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
18:32
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливнях 20 мая
18:27
Происшествия
Случайно застрелившего лесничего охотника осудили в Мордовии
18:27
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз
18:25
Общество
Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»
18:24
Общество
Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок
18:22
Общество
Опубликованы первые кадры со съемок специального эпизода «Друзей»
18:22
Экономика
Правительство РФ пересмотрит расценки на стоимость материалов в стройотрасли
18:19
Происшествия
Медики не обнаружили травм у якобы изнасилованной в Сочи девочки
18:17
Общество
Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов
18:17
Общество
Знаменитый летчик-испытатель привел свою версию катастрофы Як-130 в Барановичах
18:15
Экономика
Производитель Opel представил эклектическое купе Manta
18:10
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину
18:10
Общество
Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
18:09
Общество
Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году
18:09
Происшествия
Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видеоконференции
18:09
Экономика
Налоговые поступления от металлургов проанализировали в Минпромторге
Все новости

Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год

Общество
Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
lenobl.ru  /  Пресс-служба правительства Ленобласти

Санкт-Петербург, 19 мая. Жители и гости Северной столицы смогут посетить видоизмененный музей государственной службы. Он получил название «Музей бюрократии».

Северо-Западный институт управления РАНХиГС в Санкт-Петербурге откроет первый в мире Музей бюрократии. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на заявление директора заведения Владимира Шамахова. Он уточнил, что на базе вуза уже действует музей государственной службы, однако он не пользуется большой популярностью. Привлечь внимание россиян поможет изменение формы подачи материала, считает директор.

«У нас если говорят про госслужбу, то либо рассказывают о ее сплошных успехах, либо ругают. Так вот, мы в музее хотим соединить два этих начала и показать, что бюрократия принесла много пользы», — объяснил Шамахов.

В настоящее время сотрудники института управления ведут работу над концепцией будущего музея. На это уйдет примерно год.

Ранее россиянам рассказали, какие экспонаты хранятся в музеях Ялты. Один из самых популярных в городе — Ялтинский историко-литературный музей.

музей бюрократия государственная служба
Комментировать
Самое популярное
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 76463 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 55291 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 37978 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 32899 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 32880 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Все новости / Общество / Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
Рейтинг@Mail.ru