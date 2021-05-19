Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год

Санкт-Петербург, 19 мая. Жители и гости Северной столицы смогут посетить видоизмененный музей государственной службы. Он получил название «Музей бюрократии».

Северо-Западный институт управления РАНХиГС в Санкт-Петербурге откроет первый в мире Музей бюрократии. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на заявление директора заведения Владимира Шамахова. Он уточнил, что на базе вуза уже действует музей государственной службы, однако он не пользуется большой популярностью. Привлечь внимание россиян поможет изменение формы подачи материала, считает директор.

«У нас если говорят про госслужбу, то либо рассказывают о ее сплошных успехах, либо ругают. Так вот, мы в музее хотим соединить два этих начала и показать, что бюрократия принесла много пользы», — объяснил Шамахов.

В настоящее время сотрудники института управления ведут работу над концепцией будущего музея. На это уйдет примерно год.

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