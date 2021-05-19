Юный петербуржец пострадал в школьной драке на уроке физкультуры

Санкт-Петербург, 19 мая. Во время урока физической культуры 11-классник получил удар кулаком от сверстника.

Инцидент произошел в петербургской школе, сообщил источник ФАН. Во время урока физкультуры между одноклассниками завязалась драка, в результате которой школьник получил удар по голове.

Во время медицинского осмотра был диагностирован ушиб мягких тканей теменной области. Школьник уже отпущен домой.

В центре Петербурга завязалась массовая драка, сообщал ФАН. Молодые люди повздорили недалеко от Думской улицы в Северной столице.