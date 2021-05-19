Ученик сообщил об угрозе «теракта» в петербургской школе

Санкт-Петербург, 19 мая. Директор петербургской школы в Невском районе обратилась в полицию с просьбой проверить сообщение о возможной угрозе теракта.

Изначально информация поступила от классного руководителя старшего звена. Она мониторила соцсети школьников и обнаружила подозрительный мессендж, в котором говорилось о том, что ожидаются новые нападения после трагедии в казанской школе, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

При этом один из участников обсуждения посоветовал приятелям не приходить в школу. Переписка немедленно была зафиксирована и передана в администрацию учебного заведения. У одного из учеников изъяли компьютер, ноутбук, две флешкарты и мобильный телефон. Проводится проверка.