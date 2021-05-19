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19 мая 17:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:07
Экономика
Отток капитала из России сократился более чем на 30%
17:06
Происшествия
Опасный фейерверк: пензенец выкинул из окна горящую сумку с патронами
17:06
Политика
Пашинян заявил о неготовности Армении предоставить транспортный коридор Азербайджану
17:06
Общество
Российский боевик «Турист»: как африканцы отреагировали на премьеру картины
17:05
Происшествия
Двое подростков утонули за прошедшие сутки в водоемах Московской области
17:02
Шоу-бизнес
Актер Билли Портер раскрыл свой ВИЧ-статус
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Представительства Германии начнут принимать заявления россиян на шенгенскую визу
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16:58
Общество
Российский онколог перечислил неочевидные ранние симптомы рака
16:57
Происшествия
СК будет ходатайствовать об аресте похитителя ребенка в Нижнем Новгороде
16:55
Технологии
Офицера ВМС США испугали «технологии НЛО»
16:52
Политика
Российский аналитик указал на поражение США в борьбе с «Северным потоком — 2»
16:49
Армия
В ЦАХАЛ сообщили о четырех ракетах, выпущенных из Ливана по Израилю
16:47
Происшествия
ФАН выяснил причину крупного пожара в поселке Дальний под Иркутском
16:46
Общество
Иммунолог объяснил, почему купание в фонтанах опасно для здоровья
16:46
Экономика
Приток биткоинов на криптобиржи достиг нового максимума
16:45
Общество
Врач Кусайко объяснила, как избежать тяжелых форм воспалительных заболеваний кишечника
16:45
Общество
Вирусолог объяснил, как ускорить окончание пандемии коронавируса в РФ
16:45
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Белый дом проигрывает в Чили. Колонка Сергея Малинковича
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Ученик сообщил об угрозе «теракта» в петербургской школе

  /   Обновлено: 19 мая 2021 16:03
Происшествия
Ученик сообщил об угрозе «теракта» в петербургской школе
vk.com  /  Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, 19 мая. Директор петербургской школы в Невском районе обратилась в полицию с просьбой проверить сообщение о возможной угрозе теракта.

Изначально информация поступила от классного руководителя старшего звена. Она мониторила соцсети школьников и обнаружила подозрительный мессендж, в котором говорилось о том, что ожидаются новые нападения после трагедии в казанской школе, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

При этом один из участников обсуждения посоветовал приятелям не приходить в школу. Переписка немедленно была зафиксирована и передана в администрацию учебного заведения. У одного из учеников изъяли компьютер, ноутбук, две флешкарты и мобильный телефон. Проводится проверка.

взрыв петербург школа
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