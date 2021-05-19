Вор-рецидивист попался на краже наличных из банкомата в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 мая. Полиция задержала вора-рецидивиста, который похитил 5 тыс. рублей из банкомата в офисе кредитного учреждения в Невском районе.

Злоумышленник заблокировал в банкомате модуль крышки приемника наличных и достал купюру, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержали 32-летнего ранее судимого жителя Петербурга.

Его доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В Приморье злоумышленник проник в квартиру через незапертую входную дверь и похитил дамскую сумку владелицы квартиры, сообщал ФАН. В течение 15 минут его обнаружили и доставили в полицию.