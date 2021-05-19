Росгвардейцы задержали двух пьяных граждан за избиение работника отеля в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 мая. Задержанные мужчины нанесли телесные повреждения работнику отеля во Фрунзенском районе, а также перевернули урны рядом с ним, заявили в Росгвардии.

Инцидент произошел на улице Салова. Рано утром администратор отеля увидел, как двое пьяных мужчин переворачивают урны рядом со зданием, и вышел на улицу сделать им замечание. Выслушав работника, незнакомцы оставили урны в покое и стали избивать его.

Через некоторое время после этого на место ЧП прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Они задержали нарушителей порядка, после чего передали их для разбирательства в полицию. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.