Комздрав Петербурга заявил об открытии круглосуточного пункта вакцинации от СOVID-19

Санкт-Петербург, 19 мая. Пункт вакцинации от коронавируса, принимающий граждан круглосуточно, открылся в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно от пресс-службы городского комитета по здравоохранению.

Действующий пункт вакцинации в отделении СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №17» начал работу в круглосуточном режиме. В ночь на 19 мая с восьми вечера до восьми утра за инъекцией от коронавируса пришло пять человек. В городе на Неве работает более 130 прививочных пунктов, где жители города могут вакцинироваться от COVID-19.

За время пандемии завершили цикл вакцинации более 526 тыс. пациентов. Первый компонент вакцины получили 626 тыс. человек. В Петербурге зарегистрировали 429 701 случай заражения, город находится на втором месте после Москвы по этому показателю.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности введения обязательной вакцинации от COVID-19. Такие меры могут ввести для государственной защиты населения.