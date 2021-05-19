Комздрав Петербурга заявил об открытии круглосуточного пункта вакцинации от СOVID-19

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19 мая 15:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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15:36
Общество
Редакция "Новой газеты" получила штраф за статью о незаконных акциях
15:33
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев планирует массированные обстрелы ЛНР, солдаты ВСУ оставляют позиции
15:32
Общество
Супруг Татьяны Проценко рассказал ФАН, где похоронят звезду «Приключений Буратино»
15:31
Общество
Цыганов и Снигирь сыграют главные роли в новой экранизации «Мастера и Маргариты»
15:29
Экономика
Эксперт Рудницкая разъяснила цель заявления США об отмене санкций по «СП-2»
15:29
Общество
Для спокойного отдыха: топ лучших средств от укусов комаров в квартире и на природе
15:23
Происшествия
Вор-рецидивист попался на краже наличных из банкомата в Петербурге
15:22
Технологии
Российский космонавт объяснил, зачем военные ВС США заговорили об НЛО
15:22
Общество
Режиссер «Гоголя» Егор Баранов займется экранизаций «Метро 2033»
15:21
Происшествия
Бывшего главу петербургского Фонда капремонта задержали за крупную взятку
15:17
Общество
Нарышкин заявил, что регистрацию «Спутника V» в ЕС затягивают по указу из Брюсселя
15:15
Общество
Актер из фильма «Турист» заявил, что ожидает положительной реакции зрителей
15:13
ФАН-ТВ
Госдума денонсировала Договор по открытому небу. События дня
15:13
Общество
ВОЗ оценила угрозу возникновения новых мутаций коронавируса
15:11
Политика
«Зачем?»: креативный продюсер «Туриста» не поддержал совместную работу РФ и Голливуда
15:11
Общество
Умерла исполнительница роли Мальвины в «Приключениях Буратино»
15:10
Происшествия
В Надымском районе утонул пятимесячный ребенок
15:09
Происшествия
Росгвардейцы задержали двух пьяных граждан за избиение работника отеля в Петербурге
15:09
Политика
Американские сенаторы раскритиковали Байдена за отмену санкций против «СП-2»
15:09
Происшествия
Стало известно о состоянии отравившихся газом детей в Новокузнецке
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Комздрав Петербурга заявил об открытии круглосуточного пункта вакцинации от СOVID-19

Общество
Комздрав Петербурга заявил об открытии круглосуточного пункта вакцинации от СOVID-19
pixabay.com

Санкт-Петербург, 19 мая. Пункт вакцинации от коронавируса, принимающий граждан круглосуточно, открылся в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно от пресс-службы городского комитета по здравоохранению.

Действующий пункт вакцинации в отделении СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №17» начал работу в круглосуточном режиме. В ночь на 19 мая с восьми вечера до восьми утра за инъекцией от коронавируса пришло пять человек. В городе на Неве работает более 130 прививочных пунктов, где жители города могут вакцинироваться от COVID-19.

За время пандемии завершили цикл вакцинации более 526 тыс. пациентов. Первый компонент вакцины получили 626 тыс. человек. В Петербурге зарегистрировали 429 701 случай заражения, город находится на втором месте после Москвы по этому показателю.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности введения обязательной вакцинации от COVID-19. Такие меры могут ввести для государственной защиты населения.

вакцинация коронавирус прививочный пункт
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Все новости / Общество / Комздрав Петербурга заявил об открытии круглосуточного пункта вакцинации от СOVID-19
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