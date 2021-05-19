Рухнувшая из-за ветра крыша ресторана травмировала четырех прохожих в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 мая. В результате непогоды в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека, сообщили в ГУ МЧС.

На проспекте Испытателей на прохожих обрушилась кровля ресторана быстрого питания. Травмы получила женщина 1953 года рождения с малолетним ребенком. Они доставлены в больницу. Также пострадали юноша 2003 года рождения и гражданка 1992 года рождения. Пациентов осмотрели и отправили на самолечение домой.

Сильный ветер спровоцировал падение деревьев. В результате происшествия повредились 14 машин. Из-за сильного дождя затопило несколько помещений, зафиксировано три случая повреждения балконов.

МЧС предупреждала о грозах с сильным ливнем. При этом прогнозировалось кратковременное усиление ветра до 15–20 м/с.