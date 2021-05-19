KIA и Peugeot столкнулись у станции метро «Лесная» в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 мая. Иномарки KIA и Peugeot стали участниками ДТП на пересечении Кондратьевского проспекта и проспекта Маршала Блюхера. ФАН публикует фото и видео с места дорожного ЧП.

Инцидент произошел рано утром около станции метро «Лесная». По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Peugeot. В результате ДТП никто не пострадал, медицинская помощь не потребовалась. В этом районе образовалась пробка.

Трамвай насмерть сбил человека на Купчинской улице в Петербурге, сообщало Федеральное агентство новостей. Мужчина получил смертельную травму в области головы.