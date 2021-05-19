KIA и Peugeot столкнулись у станции метро «Лесная» в Петербурге

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19 мая 14:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:06
Общество
Медведев заявил о возможности введения обязательной вакцинации от коронавируса
14:05
Общество
"Показали другие ориентиры": продюсер "Туриста" рассказал о работе над фильмом
14:02
Экономика
На туристическое мастер-планирование в Крыму могут выделить 1 млрд рублей
14:01
Общество
Конгресс «Диверсификация ОПК» пройдет рамках форума «Армия-2021»
14:01
США
Индейцы присоединились к общенациональной забастовке в Колумбии
14:00
Политика
Путин рассмотрит предложение Турчака о переносе переписи россиян на октябрь
14:00
Общество
День пионерии: какое счастье, что в нашей жизни это было. Колонка Елены Драпеко
13:58
Общество
Часы из главной новогодней ели Петербурга подарили воспитанникам соцучреждений
13:58
Происшествия
Губернатор Иркутской области назвал возможную причину пожара в поселке Дальний
13:57
Общество
Агрессивная медведица с медвежонком бродят возле деревни в Новосибирской области
13:55
Общество
В Приморье состоялась церемония награждения медиков за вклад в борьбу с пандемией
13:52
Происшествия
Супругу экс-главы Калмыкии могут допросить по делу о покушении на ее первого мужа
13:51
Армия
Sohu: Путину понадобилось всего пять слов для описания идеального союзника России
13:51
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по самостоятельному удалению клещей
13:51
Общество
Породистые «дворняги»: почему подпольные заводчики-живодеры остаются безнаказанными
13:50
Происшествия
«Бессмертный полк» передал в СК данные хакеров, разместивших на сайте портреты нацистов
13:50
Экономика
Перечень инвестпроектов предложили расширить в Саратовской области
13:49
Экономика
Требование о возврате выручки для экспортеров несырьевых товаров отменят в РФ
13:47
Происшествия
Новосибирские следователи проверят инцидент с извиняющимся на коленях мальчиком
13:47
ФАН-ТВ
Пожар оставил без электричества жителей поселка в Иркутской области
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KIA и Peugeot столкнулись у станции метро «Лесная» в Петербурге

Происшествия
KIA и Peugeot столкнулись у станции метро «Лесная» в Петербурге
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 19 мая. Иномарки KIA и Peugeot стали участниками ДТП на пересечении Кондратьевского проспекта и проспекта Маршала Блюхера. ФАН публикует фото и видео с места дорожного ЧП.

Инцидент произошел рано утром около станции метро «Лесная». По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Peugeot. В результате ДТП никто не пострадал, медицинская помощь не потребовалась. В этом районе образовалась пробка.

Трамвай насмерть сбил человека на Купчинской улице в Петербурге, сообщало Федеральное агентство новостей. Мужчина получил смертельную травму в области головы.

дтп петербург лесная
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