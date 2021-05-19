В Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу ограничат продажу алкоголя

Санкт-Петербург, 19 мая. Депутаты петербургского парламента рассмотрят законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в стеклянной таре во время проведения матчей чемпионата Европы по футболу.

Предполагается, что законопроект предполагает запрет продажи алкогольных напитков в стеклянной таре. Это коснется магазинов, которые расположены рядом с «Газпром Ареной» в период матчей Евро-2020 и за один день до них.

Исключением станут заведения общепита. Также планируется ввести запрет на торговлю алкоголем в стеклянной таре в районе фан-зон на Конюшенной и Дворцовой площадях, а также рядом с ДС "Юбилейный". Планируется, что запрет будет действовать в течение месяца.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург и ЛО закроют оружейные магазины и тиры на Евро-2020. Запрет будет действовать со 2 июня по 12 июля.