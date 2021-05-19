Аферистка «продала» петербургской пенсионерке акции «Газпрома» на 1,4 млн рублей

Санкт-Петербург, 19 мая. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» после того, как пенсионерка перевела аферистке 1,4 млн рублей якобы за акции компании «Газпром».

С заявлением обратилась 83-летняя жительница города Пушкин, которая рассказала, что на протяжении месяца с различных номеров ей звонила неизвестная и предлагала купить акции, передает источник ФАН в правоохранительных органах. В итоге пенсионерка поверила злоумышленнице и перевела на два номера телефона крупную сумму денег.

Около 400 млн рублей украли у женщины в России, сообщало Федеральное агентство новостей. Аферисты представились сотрудниками службы безопасности банка и предложили «спасти» ее деньги от мошенников.