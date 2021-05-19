Трамвай насмерть переехал мужчину на юге Петербурга

Санкт-Петербург, 19 мая. Мужчина переходил трамвайные пути и получил смертельную травму в области головы, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Инцидент произошел сегодня утром на Купчинской улице. Пешеход погиб еще до прибытия врачей скорой помощи. Для ликвидации последствий ДТП было задействовано восемь спецмашин. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.

Такси врезалось в трамвай на Живописной улице в Москве, сообщало РИАМО. Женщина, находившаяся за рулем легковушки, пострадала, ей оказали медицинскую помощь.