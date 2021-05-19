Мужчина домогался школьника в вагоне петербургского метро

Санкт-Петербург, 19 мая. Мать несовершеннолетнего обратилась к правоохранителям из-за незнакомца, который приставал к ее ребенку. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

Инцидент произошел на перегоне между станциями метро «Гостинный двор» и «Василеостровская». По словам заявительницы, гражданин совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына В., 2008 года рождения.

Ребенок смог описать внешность злоумышленника. Ему на вид 35–40 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, европейский тип лица, волосы темные короткие, лобные залысины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудник полиции Москвы домогался 13-летней девочки, после чего выстрелил ей в ногу. На нападавшего заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Полицейский был в гражданской форме, сообщало URA.RU.