Мужчина в красной куртке пытался изнасиловать девочку на юго-западе Петербурга

Санкт-Петербург, 19 мая. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства нападения мужчины восточной внешности на маленькую девочку в лесополосе по улице Адмирала Черокова.

С заявлением обратилась мать потерпевшей, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах. По ее словам, применив физическую силу, он пытался надругаться над ребенком на глазах у подруги девочки. После нападения он скрылся. В момент совершения преступления он был в красной спортивной куртке и синих штанах. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Следственный комитет предъявил обвинение 41-летнему мужчине по делу о групповом изнасиловании в Оренбурге, сообщало издание РИА56. Предполагаемый злоумышленник признал вину, но затем отказался от своих показаний.