В Петербурге устраняют последствия рекордного ливня

Санкт-Петербург, 19 мая. Ливни с грозами обрушились на Петербург вечером 18 мая. В городе с утра среды устраняют последствия разрушительной стихии.

Порывы ветра во время грозы в городе на Неве достигали 20 метров в секунду. От стихии пострадали два человека и 14 автомобилей. У станции метро «Пионерская» сорвало козырек крыши с заведения общественного питания. Травмы получила пожилая женщина с ребенком, помощь им оказали сотрудники скорой помощи.

Из 57 выездов, которые совершили сотрудники МЧС, 26 касались упавших деревьев. Кроме этого, спасатели ликвидировали последствия обрывов проводов, падения светофоров и затопления помещений. Ливень вечером 18 мая оказался самым интенсивным за время весны в Петербурге, сообщают синоптики.

Ранее сообщалось о разряде молнии, которая попала в купол Исаакиевского собора. Событие удалось снять на видео тревел-блогеру.