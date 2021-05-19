Число ДТП с участием самокатов и пешеходов возросло в десять раз в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 мая. Случаи наездов лихачей-самокатчиков на пешеходов участились в десятки раз, сообщили в городском комитете по транспорту.

Чиновники объясняют данную ситуацию ростом количества самокатов в Петербурге. В сравнении с 2020 годом их стало в три раза больше. Арендаторы также увеличили скорость самокатов.

Аварийные ситуации зачастую происходят на пешеходной зоне. Горожане ездят на электросамокатах сквозь пешеходов, что создает аварийные ситуации.

Накануне председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления СК РФ в Санкт-Петербурге возбудить уголовное дело из-за инцидента, который произошел на Невском проспекте. Самокатчики сбили минимум двух пешеходов. Первый врезался в стену и урну от столкновения с молодыми людьми, а со вторым у лихачей завязался конфликт, после которого пострадавший оказался госпитализирован.