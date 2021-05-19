«Друзья балтийской нерпы» приютили двух малышей тюленей

Санкт-Петербург, 19 мая. Двух подопечных взяли под «крыло» специалисты петербургского Фонда друзей балтийской нерпы.

Первого тюлененка весом всего 4,2 кг нашли в поселке Ладожское озеро. Подписчики группы «Спасение тюленей 699-23-99» в «ВКонтакте» рассказали, что размер животного не превышает обычной клавиатуры. Теперь же малыш в надежных руках.

Второго детеныша обнаружили члены яхт-клуба «Нептун» в Ломоносове. Нерпенок был во втором порту, пока его нашли яхтсмены. Он уже оказался покрупнее. Вес животного составил около девяти килограммов.

«Честно говоря, мы не рассчитывали на такой сезон, так как ничего его не предвещало. Сейчас у нас уже восемь серых тюленей и шесть нерп», — рассказали друзья тюленей.

Недавно стало известно, что краснокнижных тюленей готовят к возвращению в дикую природу в Петербурге. Пять нерп переедут из бассейна в Финский залив.