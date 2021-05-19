Два петербуржца пострадали из-за сильного ветра

Санкт-Петербург, 19 мая. Два человека получили травмы в результате падения металлической конструкции в Санкт-Петербурге.

Причиной происшествия стал сильный ветер, рассказали в городском главке МЧС. По информации спасателей, инцидент произошел рядом со станцией метро «Пионерская». Там обрушилась крыша ресторана быстрого питания.

«Пострадали от падения конструкции два человека», — сообщили в МЧС.

Спасатели к 22:00 совершили 57 выездов, в ходе которых ликвидировали последствия непогоды в городе. Около половины вызовов обусловлены поваленными деревьями. Еще 12 раз возникала угроза падения элементов кровли или слабо закрепленных конструкций. Три раза падала кладка балконов. В общей сложности пострадало 12 автомобилей.

Ранее МЧС ликвидировало крупный пожар в Краснодаре. На Новороссийской улице загорелся производственный цех по ремонту и обслуживанию техники. Спасатели около двух часов боролись с огнем.