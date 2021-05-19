Велопатрули могут появиться в Петербурге из-за участившихся ДТП с самокатами

Санкт-Петербург, 19 мая. Власти Петербурга готовы привлечь велоактивистов для создания «народных патрулей» из-за участившихся ДТП с участием водителей самокатов.

В городе на Неве в последнее время произошло несколько резонансных инцидентов с самокатами. В одном из ДТП в центре Петербурга серьезные травмы получила девушка, управлявшая средством передвижения. Ее на пешеходном переходе сбил легковой автомобиль.

На Невском проспекте «банда самокатчиков» напала на известного врача и писателя Валерия Айрапетяна. Его жестоко избили, сломав три ребра.

В городском комитете по транспорту намерены создать рабочую группу по вопросам разработки регламента взаимодействия с компаниями, сдающими самокаты в краткосрочную аренду. Войдут в нее депутаты ЗакСа, представители районных администраций и ГИБДД.

Аварии с участием электросамокатов происходят и в других городах России. Подобное ДТП недавно случилось в Северодвинске.