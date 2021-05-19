Спасатели потушили пожар в доме Басевича в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 мая. Петербургские пожарные ликвидировали пожар в историческом здании Северной столицы, известном как Доходный дом И. И. Басевича.

Дом был построен в начале прошлого века. Сообщение о тушении поступило ФАН от специалистов регионального главка МЧС.

«В 23:35 мск пожар ликвидирован», — сообщили в пресс-службе.

Диспетчеры получили сообщение о возгорании на Большой Пушкарской, 7 Петроградского района в 17:45 по Москве. Спасатели присвоили ему повышенный ранг опасности. Огонь распространился на площади около 200 «квадратов». Горели четыре этажа и мансарда.

Информации о пострадавших не поступало. Ликвидировали пожар 32 человека личного состава при помощи семи единиц спецтехники. Эксперты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что при возгорании в доходном доме Басевича обрушились перекрытия верхних этажей. Очевидцы сообщали, что продолжала полыхать внутренняя обстановка.