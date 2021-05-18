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00:13
Происшествия
Спасатели потушили пожар в доме Басевича в Петербурге
00:04
Шоу-бизнес
Манижа поборется за победу в финале Евровидения 22 мая
00:00
Шоу-бизнес
Юрий Лоза рассказал, почему России не нужно побеждать на Евровидении
23:56
Шоу-бизнес
«Энергетика сильной русской женщины»: иностранцы высоко оценили выступление Манижи
23:50
Экономика
Мы за зеленую энергетику, но качаем нефть: как Великобритания обманывает весь мир
23:31
Происшествия
Сильный ветер повалил тополь на детскую площадку в Великих Луках
23:29
Общество
Российским туристам назвали доступные для отдыха страны
23:10
Общество
Ударившая в купол Исаакиевского собора молния попала на видео
23:04
Общество
Санкт Петербург и ЛО закроют оружейные магазины и тиры на Евро-2020
23:00
Политика
Вассерман отказал Эрдогану в моральном праве «проклинать» Австрию
22:37
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: украинцы голосуют за Россию
22:31
Общество
Глава Роскомнадзора указал на необходимость защиты россиян от утечки персональных данных
22:31
Общество
Манижа выступила третьей в первом полуфинале Евровидения-2021
22:30
Политика
Эксперт Рар увидел уступки США по «СП-2» в ходе переговоров с РФ
22:30
Общество
Милонов заявил, что только церковь может помочь излечиться наркоманам
22:21
Политика
Захарова ответила на заявление главы МИД Украины о «российском трюке»
22:14
Общество
Диетолог Королева назвала три опасных последствия позднего ужина
22:10
Общество
Американский актер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет
22:08
Общество
Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров
22:02
Общество
Местная жительница сняла на видео орудующую вилами неадекватную калининградку
Все новости

Ударившая в купол Исаакиевского собора молния попала на видео

Общество
Ударившая в купол Исаакиевского собора молния попала на видео
Pr Scr instagram.com  /  sergeysuxov

Санкт-Петербург, 18 мая. Уникальные кадры с попаданием молнии в купол Исаакиевского собора снял известный тревел-блогер Сергей Сухов.

На видео, опубликованном в Instagram блогера, видно, как темное небо озарила вспышка, и в ту же секунду молния ударяет прямо в крест собора.

«Такая погода Петербургу очень к лицу», — подписал видео Сухов.

Зрелище было настолько впечатляющим, что некоторые подписчики блогера предположили, что это монтаж.

«Как?! Как тебе удалось это снять», — спрашивает один из пользователей.

«Серьезно? Это же просто необыкновенно красиво!» — добавил другой.

Спасатели сообщали вечером во вторник, что из-за ливня и сильного ветра были повреждены кровли домов и восемь автомобилей, упало несколько деревьев. Возле станции метро «Пионерская» обрушилась крыша «Бургер Кинга».

Согласно прогнозу регионального управления МЧС РФ, в среду, 19 мая, ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы, порывы ветра при грозе могут достигать 20 м/с.

шторм санкт-петербург исаакиевский собор молния
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