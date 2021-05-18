Ударившая в купол Исаакиевского собора молния попала на видео

Санкт-Петербург, 18 мая. Уникальные кадры с попаданием молнии в купол Исаакиевского собора снял известный тревел-блогер Сергей Сухов.

На видео, опубликованном в Instagram блогера, видно, как темное небо озарила вспышка, и в ту же секунду молния ударяет прямо в крест собора.

«Такая погода Петербургу очень к лицу», — подписал видео Сухов.

Зрелище было настолько впечатляющим, что некоторые подписчики блогера предположили, что это монтаж.

«Как?! Как тебе удалось это снять», — спрашивает один из пользователей.

«Серьезно? Это же просто необыкновенно красиво!» — добавил другой.

Спасатели сообщали вечером во вторник, что из-за ливня и сильного ветра были повреждены кровли домов и восемь автомобилей, упало несколько деревьев. Возле станции метро «Пионерская» обрушилась крыша «Бургер Кинга».

Согласно прогнозу регионального управления МЧС РФ, в среду, 19 мая, ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы, порывы ветра при грозе могут достигать 20 м/с.